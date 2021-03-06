COVID-19 на Буковине: новых заражений в 3 раза больше, чем количество выздоровлений

5 марта в Черновицкой области зафиксировали 522 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 149 пациентов.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: Осачук добавил, что 5 марта прививки от COVID-19 сделали еще 110 буковинцам, а в целом в области уже вакцинировано 424 человека.

Что предшествовало: 26 февраля в Черновицкой области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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