На Буковине усиливают карантин
Пятница, 26 февраля 2021, 11:24
В Черновицкой области усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА
Детали: В частности, с 27 февраля по 9 марта включительно в Черновицкой области запрещается работа:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования
- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.
Также не разрешается проводить массовые мероприятия.
Такое решение приняли 26 февраля на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.
По состоянию на 26 февраля за предыдущие сутки в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус - 638, что стало причиной усиления карантина.
Напомним:
- С 22 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Он продлится до 30 апреля.
- В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю планировали приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
Украинская правда