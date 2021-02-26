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На Буковине усиливают карантин

Пятница, 26 февраля 2021, 10:24
На Буковине усиливают карантин

В Черновицкой области усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА

Детали: В частности, с 27 февраля по 9 марта включительно в Черновицкой области запрещается работа:

  • заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки
  • учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования
  • развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Такое решение приняли 26 февраля на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

 

По состоянию на 26 февраля за предыдущие сутки в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус - 638, что стало причиной усиления карантина.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькарантинкоронавирусCovid-2019
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