На Буковине усиливают карантин

В Черновицкой области усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА

Детали: В частности, с 27 февраля по 9 марта включительно в Черновицкой области запрещается работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Такое решение приняли 26 февраля на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

По состоянию на 26 февраля за предыдущие сутки в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус - 638, что стало причиной усиления карантина.

Напомним: