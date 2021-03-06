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Канада одобрила однодозовую вакцину от коронавируса

Суббота, 6 марта 2021, 03:50

Правительство Канады одобрило использование вакцины от коронавируса Jansen разработки компании Johnson & Johnson.

Источник: главный научный советник Департамента здравоохранения Канады Суприя Шарма, передает Укринформ

Прямая речь: "Как со всеми другими COVID-вакцинами, Департамент здравоохранения одобрил вакцину Jansen после независимого и детального научного изучения ее безопасности, эффективности и качества. Рассмотрев все данные, мы пришли к выводу о наличии убедительных доказательств того, что преимущества этой вакцины перевешивают ее потенциальные риски".

Детали: По ее словам, правительство разрешило использовать вакцину всем людям старше 18 лет. Канада уже заказала 10 миллионов доз этой вакцины.

Предыстория: 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.

Темы: коронавирус


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