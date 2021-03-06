ДТП в Польше: 6 украинцев погибли, 15 травмированы
Суббота, 6 марта 2021, 07:52
В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.
Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, RMF24
Прямая речь: "Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы.
Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии".
Детали: Как сообщает RMF24, автобус с украинскими номерами упал с виадука вблизи Ярослава. По данным издания, 6 украинцев погибли, 34 получили ранения.
Автобус направлялся в Перемышль, к границе с Украиной. В нем находились 57 человек, все они граждане Украины.