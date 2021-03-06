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ДТП в Польше: 6 украинцев погибли, 15 травмированы

Суббота, 6 марта 2021, 07:52
Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, RMF24

 
Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Прямая речь: "Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы.

Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии".

Детали: Как сообщает RMF24, автобус с украинскими номерами упал с виадука вблизи Ярослава. По данным издания, 6 украинцев погибли, 34 получили ранения.

 
Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Автобус направлялся в Перемышль, к границе с Украиной. В нем находились 57 человек, все они граждане Украины.

Темы: ПольшаДТП


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