Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские позиции, есть раненый – ООС

Суббота, 6 марта 2021, 06:40
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские позиции, есть раненый – ООС

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковка.

В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.

В результате, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: Донбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: