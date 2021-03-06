Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские позиции, есть раненый – ООС

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковка.

В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.

В результате, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.