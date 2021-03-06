COVID-19 в Украине: госпитализировано столько же людей, как выздоровело

За сутки 5 марта в Украине обнаружили 9144 новых случаев COVID-19, госпитализированы 3309 человек, умерло 156 больных, выздоровело 3351 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Среди новых заболевших – 563 ребенка и 299 медработников.

За сутки совершено 81 333 тестирований, в частности методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734.

Напомним: По суточному приросту больных COVID-19 Украина сейчас на 6-м месте в Европе и на 10-м месте в мире.

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