COVID-19 в Украине: госпитализировано столько же людей, как выздоровело
Суббота, 6 марта 2021, 08:34
За сутки 5 марта в Украине обнаружили 9144 новых случаев COVID-19, госпитализированы 3309 человек, умерло 156 больных, выздоровело 3351 человек.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Среди новых заболевших – 563 ребенка и 299 медработников.
За сутки совершено 81 333 тестирований, в частности методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734.
Украинская правда