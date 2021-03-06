Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать
Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, украинскую компанию компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украину.
Источник: комментарий Иващенко для Reuters
Детали: Правительство отклонило просьбы "Лехим" изменить график отгрузки и способ измерения эффективности вакцины. На этой неделе компания уверяла, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена в Украину 15 марта.
В "Лехим" отказались давать Reuters комментарии относительно ситуации с возможным штрафом за невыполнение сроков.
При этом по словам представителя МОЗ, Украина финансово накажет фармацевтическую компанию из-за задержки с доставкой преперата Sinovac.
Иващенко не уточнил, какими будут финансовые санкции, но согласно документу, правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.
Прямая речь: "Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте".
Напомним:
- Украина планирует приобрести 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля).
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%.
- Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании "Лекхим" для закупки вакцины.
- Вакцина против коронавирусной болезни компании Sinovac Biotech, которую планируют закупить для Украины, завершила третью фазу клинических испытаний.