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Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать

Суббота, 6 марта 2021, 17:38
Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, Лекхим могут оштрафовать

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, украинскую  компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украину.

Источник: комментарий Иващенко для Reuters

Детали: Правительство отклонило просьбы "Лехим" изменить график отгрузки и способ измерения эффективности вакцины. На этой неделе компания уверяла, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​в Украину 15 марта.

В "Лехим" отказались давать Reuters комментарии относительно ситуации с возможным штрафом за невыполнение сроков.

При этом по словам представителя МОЗ, Украина финансово накажет фармацевтическую компанию из-за задержки с доставкой преперата Sinovac.

Иващенко не уточнил, какими будут финансовые санкции, но согласно документу, правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.

Прямая речь: "Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте".

Знать больше: Какими вакцинами от COVID-19 будут прививать украинцев: эффективность, безопасность, противопоказания и принцип действия

Напомним:

  • Украина планирует приобрести 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля).
  • Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%.
  • Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании "Лекхим" для закупки вакцины.
  • Вакцина против коронавирусной болезни компании Sinovac Biotech, которую планируют закупить для Украины, завершила третью фазу клинических испытаний.

Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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