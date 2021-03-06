Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, украинскую компанию компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украину.

Источник: комментарий Иващенко для Reuters

Детали: Правительство отклонило просьбы "Лехим" изменить график отгрузки и способ измерения эффективности вакцины. На этой неделе компания уверяла, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​в Украину 15 марта.

В "Лехим" отказались давать Reuters комментарии относительно ситуации с возможным штрафом за невыполнение сроков.

При этом по словам представителя МОЗ, Украина финансово накажет фармацевтическую компанию из-за задержки с доставкой преперата Sinovac.

Иващенко не уточнил, какими будут финансовые санкции, но согласно документу, правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.

Прямая речь: "Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте".

Напомним: