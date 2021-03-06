Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать

Суббота, 6 марта 2021, 18:38

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, украинскую компанию компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украину.

Источник: комментарий Иващенко для Reuters

Детали: Правительство отклонило просьбы "Лехим" изменить график отгрузки и способ измерения эффективности вакцины. На этой неделе компания уверяла, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​в Украину 15 марта.

В "Лехим" отказались давать Reuters комментарии относительно ситуации с возможным штрафом за невыполнение сроков.

При этом по словам представителя МОЗ, Украина финансово накажет фармацевтическую компанию из-за задержки с доставкой преперата Sinovac.

Иващенко не уточнил, какими будут финансовые санкции, но согласно документу, правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.

Прямая речь: "Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте".

Напомним:

  • Украина планирует приобрести 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля).
  • Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%.
  • Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании "Лекхим" для закупки вакцины.
  • Вакцина против коронавирусной болезни компании Sinovac Biotech, которую планируют закупить для Украины, завершила третью фазу клинических испытаний.

Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ

видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне

В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше

Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Нардепы от ОПЗЖ за время войны сотни раз летали в РФ и Крым – росСМИ

Все новости...
вакцинация
Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca
Поляки против закупки вакцин в Китае или России - опрос
За сутки в Украине от COVID-19 привили 3277 человек, в Киеве всего 100
Последние новости
18:38
Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать
17:48
видеоВ Словакии разворачивается конфликт из-за вмешательства Венгрии во внутренние дела
17:40
Крупный провайдер облачных сервисов из РФ планирует выход на украинский рынок
17:18
Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко
16:51
Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ
16:29
видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca
15:50
В Украине будет ветрено, в некоторых областях мокрый снег
15:41
За неделю топливо подорожало в среднем на 10 копеек за литр
15:33
5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом
14:52
Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне
Все новости...