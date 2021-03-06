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Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла золото чемпионата Европы

Суббота, 6 марта 2021, 22:49
Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.

Источник: ISPORT

Детали: Спортсменка начала соревнования с двух заступов, но уже в третьем своем прыжке "улетела" на 6,80 м, что вывело ее на промежуточную вторую позицию. Лучший результат показала только немка Малайка Михамбо – 6,88 м.

В четвертой попытке лидеры не улучшили свои показатели, а в пятой Бех-Романчук прыгнула на 6,86 м – всего 2 см ей не хватило до лидерства.

Но оставалась еще одна попытка и в ней Марина прыгнула на 6,92 м – лучший результат в мире в сезоне и всего на 4 см меньше, чем личный рекорд украинки.

Золото Марины Бех-Романчук – первая награда сборной Украины на чемпионате Европы.

 
 

Темы: спорт


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