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Швейцария обеспечит граждан бесплатными тестами на COVID

Воскресенье, 7 марта 2021, 01:50
Швейцария обеспечит граждан бесплатными тестами на COVID

Швейцария обнародовала план на 1 млрд швейцарских франков (1,08 млрд долларов) по бесплатному тестированию населения на коронавирус в рамках мероприятий облегченного выхода страны из карантина.

Источник: Reuters

Детали: В соответствии с планом каждому человеку предоставлять 5 комплектов для самотестирования в месяц, как только появятся надежные тесты, которые в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.

Компании и школы должны проводить повторные тесты для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Работников компаний, которые часто тестируются, могут освободить от карантинных требований.

Правительство Швейцарии считает тестирование основной составляющей в борьбе с коронавируса.

По его подсчетам, расширенная схема тестирования в этом году обойдется в более 1 млрд франков.

Предложенный правительством план должен вступить в силу с 15 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Швейцариякоронавирус
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