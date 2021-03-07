Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погода: стало известно, когда в Украину придет потепление

Воскресенье, 7 марта 2021, 08:18

В течение ближайших суток в Украине сохранится достаточно прохладная и ветреная погода с ночными морозами, однако в конце следующей недели температура воздуха начнет подниматься.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Воскресенье, 7 марта, в Украине обещает быть ветреннім, порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых.

Существенных осадков не ожидается, лишь поздно вечером на Волыни, Ровенщине и во всех северных областях есть вероятность снега или мокрого снега.

Днем ожидается от +2 до +6 градусов.

В Киеве воскресенье предполагается с сильным ветром, +2+4 градуса по Цельсию.

Прямая речь: "В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть веселыми, с пятницы (12 марта) температура воздуха повысится до +7+10 градусов".

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

Главные новости субботы и ночи: ДТП с украинцами в Польше, визит Вселенского патриарха в Украину

Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID

видеоВ Польше обнародовали обновленные данные об украинцах-жертвах ДТП

Война на Донбассе: ВСУ ответили на обстрелы гибридных войск РФ

Офис президента просил МИ-6 помешать выходу фильма Bellingcat про "вагнеровцев" – ZN

Все новости...
погода
В Украине будет ветрено, в некоторых областях мокрый снег
Синоптики обещают мороз, снег и дождь на следующей неделе
На выходных будет снег и холод
Последние новости
09:31
В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против Covid
08:59
Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн
08:29
В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли
08:18
Погода: стало известно, когда в Украину придет потепление
08:00
Главные новости субботы и ночи: ДТП с украинцами в Польше, визит Вселенского патриарха в Украину
07:42
Оккупанты 10 раз открывали огонь, ВСУ давали отпор – ООС
07:20
Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет
06:34
Ученые США против однодозовой прививки вакцинами Pfizer и Moderna
05:54
Введение "паспорта вакцинации" во Франции считают преждевременным
04:30
Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID
Все новости...