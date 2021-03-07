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Погода: стало известно, когда в Украину придет потепление

Воскресенье, 7 марта 2021, 07:18
Погода: стало известно, когда в Украину придет потепление

В течение ближайших суток в Украине сохранится достаточно прохладная и ветреная погода с ночными морозами, однако в конце следующей недели температура воздуха начнет подниматься.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Воскресенье, 7 марта, в Украине обещает быть ветреннім, порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых.

Существенных осадков не ожидается, лишь поздно вечером на Волыни, Ровенщине и во всех северных областях есть вероятность снега или мокрого снега.

Днем ожидается от +2 до +6 градусов.

В Киеве воскресенье предполагается с сильным ветром, +2+4 градуса по Цельсию.

Прямая речь: "В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть веселыми, с пятницы (12 марта) температура воздуха повысится до +7+10 градусов".

Украинская правда

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Темы: погода
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