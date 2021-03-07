В Швеции разогнали первую крупную демонстрацию против коронавирусных ограничений

Шведская полиция в субботу разогнала сотни людей, собравшихся в центре Стокгольма в знак протеста против коронавирусных ограничений, установленных правительством Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АP.

Шведские власти заявили, что демонстрация, первая крупная акция протеста против ограничений коронавируса в стране, была незаконной, поскольку проводилась без разрешения.

Стокгольмская полиция сообщила на своем сайте, что она решила прервать акцию протеста сразу после ее начала, когда количество участников превысило допустимое число в соответствии с коронавирусными правилами Швеции.

На видеозаписи шведских СМИ видно, что на площади Медборгарплатсен недалеко от старого города столицы собралось немало людей без масок.

По оценкам местных СМИ, на мероприятии присутствовали от 300 до 500 человек.

Шведские таблоиды Aftonbladet и Expressen сообщили, что демонстранты разошлись в основном мирно, но шесть полицейских были ранены в результате столкновений с некоторыми протестующими, которые не хотели уходить.

Митинг был организован группой под названием Freedom Sweden, которая считает, что правила COVID-19 ограничивают свободу человека.

По данным Expressen, среди протестующих были ультраправые активисты, люди, которые выступают против вакцинации и некоторые семьи с детьми.

В начале пандемии Швеция, в отличие от большинства других европейских стран, предпочла избежать жесткого локдауна, но в последние несколько месяцев правительство заняло значительно более жесткую позицию.

В Швеции умерло более 13 000 человек в результате пандемии, в то время как у ее соседей Дании, Норвегии и Финляндии, которые решили ввести ограничения на коронавирус гораздо раньше, общее число погибших от COVID-19 составляет 3777 человек.