Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи
В воскресенье Швейцария проводит референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.
Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.
Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоит в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает.
Многие также считают, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, укрепит безопасность, помогая противодействовать персонам, нарушающим общественный порядок. Свою роль играет и аргумент борьбы с терроризмом.
Оппоненты говорят, что запрет, в частности, ношения никаба, лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни. Ведь запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, на общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.
Парламентское большинство, которое отвергает такой запрет, подготовило свое контрпредложение, в центре которого - запрет скрывать лицо только в случае, если представители власти хотят провести персональную идентификацию личности.
Парламентский альтернативный законопроект также предусматривает пакет мер по поощрению гендерного равенства и совершенствование процесса социальной интеграции в Швейцарии женщин-мусульманок, прежде всего из числа мигрантов.
Напомним:
- Во Франции с 2011 года действует запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо.
- В 2014 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) постановил, что принятый во Франции закон, основанный на идее "мирного сосуществования", не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Решение ЕСПЧ открыло путь для принятия подобных законов и в других европейских странах, на которые распространяется юрисдикция суда в Страсбурге.
- В 2018 году в Дании приняли закон, запрещающий появление в общественных местах в головных уборах и элементах одежды, которые закрывают все лицо.
- Частичные запреты на предметы одежды, полностью скрывающие лицо, действуют в Германии, Нидерландах, Болгарии и Австрии.