Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи

Воскресенье, 7 марта 2021, 13:06
Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи

В воскресенье Швейцария проводит референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.

Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоит в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает.

Многие также считают, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, укрепит безопасность, помогая противодействовать персонам, нарушающим общественный порядок. Свою роль играет и аргумент борьбы с терроризмом.

Оппоненты говорят, что запрет, в частности, ношения никаба, лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни. Ведь запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, на общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.

Парламентское большинство, которое отвергает такой запрет, подготовило свое контрпредложение, в центре которого - запрет скрывать лицо только в случае, если представители власти хотят провести персональную идентификацию личности.

Парламентский альтернативный законопроект также предусматривает пакет мер по поощрению гендерного равенства и совершенствование процесса социальной интеграции в Швейцарии женщин-мусульманок, прежде всего из числа мигрантов.

Напомним:

  • Во Франции с 2011 года действует запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо.
  • В 2014 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) постановил, что принятый во Франции закон, основанный на идее "мирного сосуществования", не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Решение ЕСПЧ открыло путь для принятия подобных законов и в других европейских странах, на которые распространяется юрисдикция суда в Страсбурге.
  • В 2018 году в Дании приняли закон, запрещающий появление в общественных местах в головных уборах и элементах одежды, которые закрывают все лицо.
  • Частичные запреты на предметы одежды, полностью скрывающие лицо, действуют в Германии, Нидерландах, Болгарии и Австрии.  

Темы: Швейцариярелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Швейцария
В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
В нейтральной Швейцарии узнали, как их бронеавтомобили попали в Украину
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: