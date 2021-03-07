Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи

В воскресенье Швейцария проводит референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.

Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоит в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает.

Многие также считают, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, укрепит безопасность, помогая противодействовать персонам, нарушающим общественный порядок. Свою роль играет и аргумент борьбы с терроризмом.

Оппоненты говорят, что запрет, в частности, ношения никаба, лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни. Ведь запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, на общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.

Парламентское большинство, которое отвергает такой запрет, подготовило свое контрпредложение, в центре которого - запрет скрывать лицо только в случае, если представители власти хотят провести персональную идентификацию личности.

Парламентский альтернативный законопроект также предусматривает пакет мер по поощрению гендерного равенства и совершенствование процесса социальной интеграции в Швейцарии женщин-мусульманок, прежде всего из числа мигрантов.

Напомним: