Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины

Австрийские власти приостановили прививки партией вакцины против COVID-19 от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG) получило два сообщения в связи с вакцинацией из одной партии вакцины AstraZeneca в районной клинике Цветтль, что в земле Нижняя Австрия", - говорится в сообщении бюро.

Одна 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений процесса свертывания крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, и она выздоравливает, говорится в сообщении.

Тромбоэмболия легочной артерии - это острое заболевание легких, вызванное закупориванием артерии сгустками крови.

"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - заявили в BASG.

Швейцарская газета Niederoesterreichische Nachrichten, а также телеканал ORF и информационное агентство APA сообщили, что обе женщины были медсестрами, которые работали в клинике Цветтль.

В BASG заявили, что свертывание крови не среди известных побочных эффектов вакцинации. Управление проводит расследование, чтобы полностью исключить любую возможную связь с вакцинацией.

"В качестве меры пресечения оставшиеся запасы партии этой вакцины больше не используют для вакцинации", - добавили в управлении.

Регулятор ЕС 30 января одобрил вакцину AstraZeneca, заявив, что она эффективна и безопасна в использовании. Побочные реакции, выявленные в ходе исследований, в основном были кратковременными, и о проблемах со свертываемостью крови не сообщалось.