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Магучих выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Воскресенье, 7 марта 2021, 20:38
Магучих выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).

Источник: Sport.ua

Детали: В секторе для прыжков в высоту все три украинки попали в финал: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.

В результате финальных баталий сваи Магучих выиграла чемпионат Европы, взяв планку на высоте 2.00 м.

У Ирины Геращенко – серебро (1.98 м), Юлия Левченко осталась на четвертой позиции (1.94 м), неожиданно пропустив вперед спортсменку из Финляндии.

 

Днем ранее Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль для Украины в прыжках в длину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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