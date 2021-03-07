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Французский миллиардер разбился на вертолете

Воскресенье, 7 марта 2021, 21:33
Французский миллиардер разбился на вертолете
Le Parisien

Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате крушения вертолета.

Источник: Reuters

Детали: Источник в полиции сообщил, что частный вертолет разбился в воскресенье днем ​​в Нормандии, где у Дассо есть дом отдыха. Пилот тоже погиб.

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память 69-летнего консервативного политика.

Дассо был старшим сыном покойного французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо, чья компания Dassault Aviation строит военные самолеты Rafale и владеет газетой Le Figaro.

Депутат консервативной партии Les Republicains с 2002 года, Дассо считался 361-м самым богатым человеком в мире вместе со своими двумя братьями и сестрой, с состоянием около 6 миллиардов евро (7,15 миллиарда долларов), в основном унаследованным от отца, согласно списку Forbes 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франция
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