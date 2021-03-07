Французский миллиардер разбился на вертолете
Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате крушения вертолета.
Источник: Reuters
Детали: Источник в полиции сообщил, что частный вертолет разбился в воскресенье днем в Нормандии, где у Дассо есть дом отдыха. Пилот тоже погиб.
Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память 69-летнего консервативного политика.
Дассо был старшим сыном покойного французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо, чья компания Dassault Aviation строит военные самолеты Rafale и владеет газетой Le Figaro.
Депутат консервативной партии Les Republicains с 2002 года, Дассо считался 361-м самым богатым человеком в мире вместе со своими двумя братьями и сестрой, с состоянием около 6 миллиардов евро (7,15 миллиарда долларов), в основном унаследованным от отца, согласно списку Forbes 2020 года.