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США готовят кибератаки против России - NYT

Понедельник, 8 марта 2021, 05:46
США готовят кибератаки против России - NYT

В течение следующих трех недель США собираются нанести контрудар по российским сетям - после хакерских атак со стороны россиян.

Источник: The New York Times со ссылкой на чиновников США

Детали: Первый серьезный шаг ожидается в течение следующих трех недель, сообщили чиновники, и будет рядом контрударов по российским сетям. Этот шаг, как сообщается, должен быть очевиден для президента РФ Владимира Путина и его спецслужб и военных, но не для общественности.

Чиновники заявили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями и распоряжением президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

Отмечается, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах вскоре после публичного разоблачения бреши в Microsoft, которая используется малым бизнесом, органами местного самоуправления и ключевыми военными подрядчиками.

Предыстория: В конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате нее пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.

Темы: РосcияСША
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