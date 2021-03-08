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Власти Беларуси прицельно преследуют женские организации – Amnesty International

Понедельник, 8 марта 2021, 09:10
Власти Беларуси прицельно преследуют женские организации – Amnesty International

Женщины Беларуси играют ведущую роль в протестах, подвергаясь репрессиям и угрозам, при этом женские организации страны подвергаются особым, специфическим преследованиям.

Источник: Голос Америки со ссылкой на пресс-релиз международной правозащитной организации Amnesty International

Детали: Собеседниц Amnesty International арестовывавшие и допрашивавшие их белорусские силовики обвиняли в том, что они "плохие матери", что они "плохие жены", власти угрожали забрать у них их детей.

Во время содержания под стражей женщины сталкивались с жестокостью, кого-то бросили в тюрьму в результате необоснованного уголовного преследования.

Правозащитники призывают к солидарности с женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека.

Прямая речь старшей руководительницы кампаний Amnesty International по Беларуси Аиши Джанг: "Светлана Тихановская, принужденная к эмиграции кандидат в президенты, глава ее штаба Мария Колесникова, брошенная в тюрьму, Марфа Рабкова, заключенная правозащитница, журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова, приговоренные к двухлетнему заключению за прямую трансляцию акции протеста – вот лишь некоторые из многих женщин, чьи имена стали синонимами борьбы за свободу и права человека в Беларуси.

В глубоко патриархальном обществе с повсеместным распространением семейного насилия женщины в Беларуси рисковали многим, когда отстаивали свои убеждения. Сейчас же белорусские власти принимают еще более жестокие меры, направленные против женщин-активисток, их организаций и семей".

Справка: Глобальная кампания солидарности Amnesty International с протестующими в Беларуси #StandWithBelarus была запущена 27 января 2021 года с публикации доклада, показывающего, как белорусские власти использовали систему правосудия для наказания жертв пыток, а не преступников.

Организация регулярно выпускает материалы, в которых освещается, каким преследованиям подвергаются различные слои белорусского общества.

Темы: БеларусьполитзаключенныеТихановскаяЛукашенко
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