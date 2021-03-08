Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В США тестируют новое лекарство против Covid, результаты – обнадеживающие

Понедельник, 8 марта 2021, 12:31

Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения препаратом Молнупиравир.

Источник: USA Today

Детали: Указанные лекарства Merck разработал совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics.

Молнупиравир (Molnupiravir) был протестирован на более чем двух сотнях пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших препарат, зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у тех пациентов, которые входили в группу плацебо.

Ведущий исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер заявил, что результаты исследований являются многообещающими, и действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.

Справка: Молнупиравир является противовирусным препаратом и принимается перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

Темы: медицинакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: на Закарпатье сложилась критическая ситуация

В США тестируют новое лекарство против Covid, результаты – обнадеживающие

ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации

Коронавирус обнаружили еще у 5572 украинцев, 106 зараженных умерли

Главные новости воскресенья и ночи: заявление Тихановского, победа Магучих

Все новости...
медицина
В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации
Дания подарила Украине еще 30 аппаратов ИВЛ
Стоматолог из Ровно, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии
Последние новости
13:59
В центре Киева проходит Марш женщин
13:51
Финляндия на три недели объявила локдаун
13:48
Коронавирус: на Закарпатье сложилась критическая ситуация
13:24
В Украине пройдет первый Instagram-марш за права женщин
13:20
В Словакии больше доверяют "Спутнику V", чем AstraZeneca и Moderna - опрос
13:16
Apple ищет налогового аналитика для киевского офиса: будет работать с НДС
12:58
инфографикаВ Киеве почти три сотни новых заражений Covid, десятки человек госпитализированы
12:36
В Украине сорвали самый большой лотерейный джекпот – больше 33 млн
12:31
В США тестируют новое лекарство против Covid, результаты – обнадеживающие
11:46
ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии
Все новости...