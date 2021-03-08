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В США тестируют новое лекарство против Covid, результаты – обнадеживающие

Понедельник, 8 марта 2021, 11:31
В США тестируют новое лекарство против Covid, результаты – обнадеживающие

Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения препаратом Молнупиравир.

Источник: USA Today

Детали: Указанные лекарства Merck разработал совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics.

Молнупиравир (Molnupiravir) был протестирован на более чем двух сотнях пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших препарат, зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у тех пациентов, которые входили в группу плацебо.

Ведущий исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер заявил, что результаты исследований являются многообещающими, и действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.

Справка: Молнупиравир является противовирусным препаратом и принимается перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

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Темы: медицинакоронавирус
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