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"Слуга народа" запускает новое движение "Зе!Женщины"

Понедельник, 8 марта 2021, 15:15
Слуга народа запускает новое движение Зе!Женщины

В партии "Слуга народа" запускают движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

Источник: председатель партии Александр Корниенко, которого цитирует сайт партии

Прямая речь: "В рамках движения "Зе!Женщины" депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины".

Детали: В партии напомнили, что в нынешнем парламенте – наибольшее количество женщин за все время независимости Украины – 20,8%.

Также в начале созыва депутаты приняли новый Избирательный кодекс, где предусмотрена гендерная квота на выборах в размере 40%. В каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

В результате на местных выборах увеличилось количество избранных женщин в местные советы (областные – 28,2%, районные – 33,7%, советы более 10 тысяч избирателей – 32,8%, советы до 10 тыс. избирателей – 41,6%). Среди местных депутатов "Слуги народа": 40,3% женщин и 59,7% мужчин.

В партии также напомнили, что по инициативе первой леди Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к "Партнерству Биарриц" по становлению равенства мужчин и женщин в различных сферах. Осенью 2020 года Украина стала полноправной участницей этой программы, которую ввели страны Группы Семи.

Украинская правда

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Темы: Слуга народагендер
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