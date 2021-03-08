После чемпионата Европы у трех украинских легкоатлеток обнаружили COVID-19

Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне.

Источник: главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник, сообщает "Спортарена"

Детали: Положительные тесты сдали участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

Прямая речь: "Сегодня они сделали повторный тест – он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют".

"Мы постараемся все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, должны провести там десять дней".

Что предшествовало: Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился в воскресенье. Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото, Ирина Геращенко получила серебро.