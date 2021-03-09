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Эстония вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19

Вторник, 9 марта 2021, 05:59

С 11 марта в Эстонии будут действовать жесткие карантинные мероприятия по распространению коронавируса.

Источник: сайт правительства

Прямая речь премьер-министра Кая Каллас: "Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии больше, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе".

Детали: По ее словам, ситуация серьезная во всей Эстонии, а особенно критична - в Таллинне и Северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.

Темы: коронавирус


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