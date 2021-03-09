Эстония вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19

С 11 марта в Эстонии будут действовать жесткие карантинные мероприятия по распространению коронавируса.

Источник: сайт правительства

Прямая речь премьер-министра Кая Каллас: "Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии больше, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе".

Детали: По ее словам, ситуация серьезная во всей Эстонии, а особенно критична - в Таллинне и Северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.