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МИД: Шевченко – мировой рекордсмен по количеству памятников

Вторник, 9 марта 2021, 12:40
Фото radiosvoboda.org

Министерство иностранных дел Украины сообщило о мировом рекорде по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко.

Источник: МИД в Facebook

Дословно: "В день рождения великого Кобзаря у нас особый подарок – Министерство иностранных дел Украины получило мировой рекорд по количеству установленных ему памятников".

Детали: В МИД насчитали 99 памятников Шевченко в 44 странах мира. Кроме того, еще 1068 памятников установлены на территории Украины.

Отмечается, что информацию о количестве памятников дипломаты тщательно собирали в течение года. А проверяли ее украинские посольства и государственные областные администрации.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, МИД хотело сделать Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина – "там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности".

Он также добавил, что "Украина там, где Шевченко – в наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы".

Что было раньше: Накануне Дня Независимости В 2020 году Министерство иностранных дел впервые официально зарегистрировало национальный рекорд по количеству памятников выдающемуся украинцу Тарасу Шевченко за границей.

Украинская правда
Темы: МИДкультура


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