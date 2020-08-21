Памятники Шевченко установили зарубежный рекорд

Накануне Дня Независимости Министерство иностранных дел впервые официально зарегистрировало национальный рекорд – по количеству памятников выдающемуся украинцу Тарасу Шевченко за границей.

Источник: пост МИД в Facebook

Прямая речь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: "Меня всегда поражало, что едва ли не везде за границей, куда не поедешь, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд – по наибольшему количеству памятников за рубежом одному человеку. И этот один человек – Тарас Шевченко".

Детали: По словам Кулебы, МИД насчитало 78 памятников поэту и художнику в 42 странах мира.

Министр иностранных дел отметил, что речь идет не о монументах, а о "единстве великого украинского народа", о том, что "Украина – везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я – Украинец"".