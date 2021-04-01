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Двое заключенных организовали схему и украли миллион гривен через почтового оператора

Четверг, 1 апреля 2021, 07:10

Служба безопасности разоблачила злоумышленников, которые похищали деньги, вмешиваясь в электронную систему частного почтового оператора - так они обманули несколько сотен коммерсантов на более чем миллион грн.

Источник: СБУ

Детали: Схему организовали двое "уголовников", отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области.

Также к схеме они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была осуществляться через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетов в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

После получения кодов дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж.

Отмечается, что часть средств злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок с РФ.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам о подозрении.

Речь идет о ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) УКУ.

Украинская правда
Темы: СБУ


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