Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выросло количество украинцев, которые поддерживают жесткий карантин

Четверг, 1 апреля 2021, 11:14
Фото КГГА

63% украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти, 34% – противоположного мнения.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта

Дословно: "С начала марта наблюдается рост поддержки "жесткого" карантина".

 

Детали: 61% ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина, 37% – имеют противоположное мнение.

 

Больше всего поддерживают "жесткий" карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.

 

В общем 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% – редко.

Только 8% вообще не интересуются такими новостями.

Социологи отмечают, что интерес к этой информации увеличился с ростом уровня заболеваемости. Чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины.

Исследование проходило 26-28 марта. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинсоциология


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Вон из Грузии": российского ведущего Познера вынудили уехать из Тбилиси

"Слуга народа" Тищенко бушевал на 87 округе, где баллотируется Вирастюк

Количество смертей от COVID бьет максимум второй раз подряд: 421 жертва за сутки

Главные новости среды и ночи: столичный локдаун, отказ России вернуться к "тишине"

На заводе в Балтиморе испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson — NYT

Во Франции объявили третий локдаун: закрывают школы и запрещают путешествия

Все новости...
коронавирус
В Киеве более 700 человек госпитализированы с COVID-19 и пневмониями за сутки
Румыния вакцинировала 2 млн человек, планирует ускорить темпы
"Это позор": Санду рассказала о случаях вакцинации вне очереди в Молдове
Последние новости
11:52
Курс валют на 1 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:52
COVID-19: только одна область в Украине "желтая"
11:48
На посту мэра Кличко получил полмиллиона зарплаты
11:47
инфографикаРейтинг доверия возглавляет Зеленский, Кличко - второй
11:40
У Кличко передумали и на 7 улицах разрешили "гонять" до 80 км/ч
11:21
В Киеве более 700 человек госпитализированы с COVID-19 и пневмониями за сутки
11:15
Завершился срок действия постановления Кабмина об ограничении цены на газ
11:14
Выросло количество украинцев, которые поддерживают жесткий карантин
11:13
Румыния вакцинировала 2 млн человек, планирует ускорить темпы
11:10
Абсолютное большинство украинцев готово поступиться свободами ради порядка в стране
Все новости...