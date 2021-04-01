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У Кличко передумали и на 7 улицах разрешили "гонять" до 80 км/ч

Четверг, 1 апреля 2021, 11:40
Проспект Шухевича. Фото wikipedia.org

Городская власть Киева разрешила повышение скорости движения до 80 км/ч на 7 улицах столицы.

Источник: сайт Киевской городской администрации

Дословно: "С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч".

Детали: Речь идет о:

  • проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака),
  • улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков),
  • Надднепрянском шоссе,
  • Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
  • Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),
  • улице Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Северного моста),
  • проспекте Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

По словам первого заместителя мэра Николая Поворозника, такое решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.

Он также добавил, что совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима с учетом градостроительной ситуации, которая "существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года".

Что было раньше: 31 марта КГГА сообщила, что власти столицы решили не разрешать на 17 улицах города сезонное повышение скорости движения с 50 до 80 км/ч с 1 апреля.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


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