Посольство разъяснило порядок въезда украинцев в Хорватию

Хорватия до 15 апреля продлила ограничения на пересечение границы, но украинцы могут посещать страну с туристической целью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Украины в Хорватии.

В частности, имеют право на въезд граждане Украины, которые "путешествуют с туристической целью, при наличии документального подтверждения об оплате в полном объеме на планируемый период пребывания отеля/апартаментов/кемпинга/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности на жилье или яхту в Хорватии".

Разрешение на въезд Хорватию будет дано при наличии подтверждения основания въезда и одного из следующих документов:

- документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

- документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, который определяют совместно страны ЕС, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы. При условии пребывания в Хорватии более 10 дней тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня с даты выдачи предыдущего теста;

- документ, подтверждающий вакцинацию лица от коронавируса, привитого второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть проведена ​​не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию;

- документ, содержащий информацию о положительном ПЦР-тесте или быстром тест на антиген, подтверждающий, что лицо выздоровело от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, что человек болел COVID-19;

- въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет и при отрицательном результате - выход из самоизоляции.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, имеющими отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждение врача, что человек болел COVID-19.

Напомним, Хорватия разрешила въезд вакцинированным лицам, в том числе привитым российской и китайской вакцинами.