Арахамия заработал за год полмиллиона, но семья имеет десятки миллионов налички

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который является отцом 6 детей, в прошлом году получил 458 594 гривен зарплаты.

Источник: декларация Арахамии за 2020 год, поданная ​​в Единый государственный реестр деклараций 27 марта

Детали: Жена нардепа Виктория Арахамия получила в прошлом году 84 178 гривен от социального фонда, 12 899 гривен процентов от банка, а также 1,1 миллиона гривен от отчуждения движимого имущества. Она является конечным бенефециаром ООО "Global Bay Venture Limited", главный офис которого зарегистрирован на Сейшельских островах.

Согласно декларации, в банках Давид Арахамия хранит почти 648 тысяч гривен и более 326 тысячи долларов, а его жена – почти 225 тысяч гривен, 20 380 долларов и 520 евро. Счета открыты в "Приватбанк" и "Monobank" (АО "Универсал Банк").

Наличными семья нардепа держит более 2 миллионов гривен, 900 тысяч долларов и 200 тысяч евро.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" в прошлом году одолжил третьим лицам 698 тысяч гривен, таким лицом значится ООО "Укрспецсистемс".

Нардеп имеет квартиру в Киеве (70.5 кв м), по 50% двух нежилых помещений в Николаеве (400.1 кв м и 231.3 кв м), 4 земельных участка (900 кв м, 241 кв м, 36 кв м и 9 кв м) и дачный дом (295.7 кв м) в Вите-Почтовой Киевской области. Давид Арахамия также задекларировал безоплатное пользование квартирой в Николаеве (67,6 кв м).

Виктория Арахамия имеет 3 квартиры в Киеве (52.2 кв м, 50.5 кв м и 50.2 кв м, которые стали ее собственностью 23.10.2017), дом в Новопетровском Николаевской области (58,6 кв м), землю в Брюховичах Львовской области (720 кв м).

Сын нардепа Давид Давидович имеет квартиру в Николаеве (153,2 кв м).

Давид Арахамия пользуется "Тойотой" жены. На Викторию Арахамию записаны: квадроцикл BRP Maverick 7TKH XRS Turbo (2020 выпуска), легковые автомобили Mercedes-Benz (модель V250, год выпуска 2017) и Toyota Land Cruiser 200 (2019 г.в.). Кроме того, в субаренде у нее находится автомобиль Audi (Q8, год выпуска 2018).

Супруги также задекларировал ювелирные изделия и часы.

Справка: Давид Арахамия был соучредителем нескольких IT-проектов, среди которых TemplateMonster и Weblium.