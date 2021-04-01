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Познера, которого заставили уехать из Тбилиси, оштрафовали на $500 за нарушение карантина

Четверг, 1 апреля 2021, 14:34
Познера, которого заставили уехать из Тбилиси, оштрафовали на $500 за нарушение карантина

Российского телеведущего Владимира Познера, который вынужден был уехать из Тбилиси из-за протестов, оштрафовали более чем на 500 долларов за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявили в МВД Грузии.

Сначала Владимир Познер заявил, что ни ему, ни другим гостям, которые прилетели с ним праздновать день рождения, не выписали штрафов.

Министерство внутренних дел Грузии после этого опубликовало штрафную квитанцию ​​на телеведущего. Из нее следует, что в 3:31 ночи по местному времени ему выписали штраф в размере 2000 лари - около 580 долларов США.

"Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина оштрафовали 32 человек по ст. 42 (10) кодекса об административных правонарушениях. Все штрафы были уплачены, после чего они покинули страну", - говорится в сообщении МВД.

 
Квитанция, опубликованная МВД, на фоне портрета телеведущего. Коллаж "Эхо Кавказа"

Напомним, вечером 31 апреля в Тбилиси вспыхнул протест из-за приезда Познера, который собирался отметить там день рождения. Вместе с ним прибыли около полсотни человек.

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, потому, что он не признает территориальную целостность страны.

Утром 1 апреля Владимир Познер вылетел из Грузии раньше, чем планировал. Его доставили в аэропорт в сопровождении полиции в целях безопасности.

Инспекция оштрафовала отель, где гости устроили вечеринку, на 10 000 лари (около $ 3000) за нарушение карантинных ограничений. Полиция заявила, что Познера и его спутников тоже оштрафуют.

Темы: Грузияштрафы
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