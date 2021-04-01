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Криптовалюта принесла лидеру "Голоса" вдвое больше, чем работа в Раде

Четверг, 1 апреля 2021, 15:41
Криптовалюта принесла лидеру Голоса вдвое больше, чем работа в Раде

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык в 2020 году получила от продажи криптовалют 966 181 гривну, тогда как Верховная Рада выдала ей 417 267 гривен зарплаты.

Источник: декларация Киры Рудык о доходах за 2020 год, поданная в Единый государственный реестр деклараций 26 марта

Детали: Рудык в прошлом году получила 1 826 158 гривен дохода, из которых заработная плата по основному месту работы составила 417 267 грн, доход от продажи криптовалюты Ethereum – 461 080 гривен, от продажи криптовалюта Bitcoin – 505 101 гривну.

Доходы от портфеля активов в американских компаниях Fidelity Brokerage Services LLC и Charles Schwab and Co., Inc. составили 23 668 гривен и 51 972 гривны, еще 393 гривны – это проценты в Citibank, N.A.

Также задекларирована часть от цены продажи совместной квартиры, которая была перечислена на погашение задолженности члена семьи, – 366 677 гривен.

На счетах в банках в Украине и за рубежом Рудык размещено 68 494 гривны и 42 460 долларов, в виртуальном кошельке -– еще 14 328 гривен.

Наличными народный депутат задекларировала 800 тысяч гривен и 403 тысячи долларов.

У Рудык есть непогашенный долг по кредитной карте American Express в размере 5 067 долларов.

Нардеп владеет компанией с ограниченной ответственностью Coding Rocks LLC с главным офисом в США.

В собственности Рудык значится легковой автомобиль BMW F15 / X5 xDrive25d (2017 выпуска).

Рудык также является собственницей земельного участка в Ужгороде (629 кв м). В Киеве она арендует квартиру (214,1 кв м), зарегистрирована в другой столичной квартире (47 кв м), оплачивает два места для стоянки авто.

Алена Рощенко, УП

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Темы: декларацииГолосВерховная Радакриптовалюта
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