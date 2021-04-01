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Тихановская: Крым - украинский, готова повторить это в Киеве

Четверг, 1 апреля 2021, 17:01

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", - сказала Тихановская.

По ее словам, она готова повторить свою позицию в Киев и ждет приглашения о визите от украинского правительства.

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила Тихановская.

Она рассказала, какой поддержки ждет от правительства Украины.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - отметила Тихановская.

Год назад Тихановская в одном из интервью заявила, что Крым принадлежит Украине по международному законодательству. На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто, оппозиционерка ответила: "Имеем то, что имеем".

Напомним, Европейский Союз официально выразил поддержку новой международной платформы, которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Лукашенко в Беларуси - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Ее создают по рекомендации правозащитников, осуществлявших мониторинг ситуации в Беларуси в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ.

 Читайте интервью полностью: Тихановская о Майдане, Путине и Крыме. Украинское интервью лидера белорусских протестов

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