Бразилия стала эпицентром пандемии – ВОЗ

По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует Марию ван Керхове

Прямая речь: "На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии".

Керхове отметила, что много отделений интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

Эпидемиолог ВОЗ считает, что Бразилия, где циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, стала эпицентром пандемии.

Предыстория: