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Бразилия стала эпицентром пандемии – ВОЗ

Пятница, 2 апреля 2021, 02:05
Бразилия стала эпицентром пандемии – ВОЗ

По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует Марию ван Керхове

Прямая речь: "На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии".

Керхове отметила, что много отделений интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

Эпидемиолог ВОЗ считает, что Бразилия, где циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, стала эпицентром пандемии.

Предыстория:

  • Бразилия месяцами остается в лидерах по распространению коронавируса.
  • В конце мая 2020 года в Бразилии обнаружили больше новых случаев коронавируса, чем в США.
  • В Бразилии 31 марта обнаружили 89 200 новых случаев коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилиякоронавирус
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