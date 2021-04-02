Бразилия стала эпицентром пандемии – ВОЗ
Пятница, 2 апреля 2021, 02:05
По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.
Источник: Издание Reuters, которое цитирует Марию ван Керхове
Прямая речь: "На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии".
Керхове отметила, что много отделений интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.
Эпидемиолог ВОЗ считает, что Бразилия, где циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, стала эпицентром пандемии.
Предыстория:
- Бразилия месяцами остается в лидерах по распространению коронавируса.
- В конце мая 2020 года в Бразилии обнаружили больше новых случаев коронавируса, чем в США.
- В Бразилии 31 марта обнаружили 89 200 новых случаев коронавируса.