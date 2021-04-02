На одном из участков избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области, где побеждал кандидат от "За майбутнє" Александр Шевченко, выборы признали недействительными.

Источник: наблюдатели движения "Честно"

Дословно: "На пересчете было 20 участков. За ночь планировали пересчитать все 20, удалось пересчитать только 5. На одном из 5 участков выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141.

Причина признания выборов недействительными – проблема с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко. Напомним, что разрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов".

Детали: Наблюдатели отмечают, что некоторые члены окружной избирательной комиссии (ОИК) голосовали против признания выборов на этом участке недействительными, но большинство были "за".

Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом участке.

Сейчас считают следующий участок.