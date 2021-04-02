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Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными

Пятница, 2 апреля 2021, 10:24
Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными
"Чесно"

На одном из участков избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области, где побеждал кандидат от "За майбутнє" Александр Шевченко, выборы признали недействительными.

Источник: наблюдатели движения "Честно"

Дословно: "На пересчете было 20 участков. За ночь планировали пересчитать все 20, удалось пересчитать только 5. На одном из 5 участков выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141.

Причина признания выборов недействительными – проблема с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко. Напомним, что разрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов".

Детали: Наблюдатели отмечают, что некоторые члены окружной избирательной комиссии (ОИК) голосовали против признания выборов на этом участке недействительными, но большинство были "за".

Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом участке.

Сейчас считают следующий участок.

UPD. Позже наблюдатели "Честно" сообщили, что выборы признали недействительными также на участке в городе Яремче (№ 261027).

Отмечается, что на этом участке Шевченко и Кошулинский набрали по 172 голоса, а Вирастюк – 73.

Причина признания выборов недействительными – отсутствие печатей на контрольных талонах, которые бросают в урну.

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Темы: виборыИвано-Франковская областьВерховная Рада
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