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Апрель в Киеве начался с температурного рекорда

Пятница, 2 апреля 2021, 12:56

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля среднесуточная температура была выше предыдущего рекорда на 1,1°С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им.Срезневского

Детали: В частности, 1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1°С, что на 1,1°С, что выше прежнего рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

Отмечается, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним: 

  • 3-4 апреля в Украине прогнозируют холодный воздух. Температура воздуха составит всего +6+11 градусов, на юге и местами в центральных областях +10+13 градусов.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


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