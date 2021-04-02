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Апрель в Киеве начался с температурного рекорда

Пятница, 2 апреля 2021, 12:56
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля среднесуточная температура была выше предыдущего рекорда на 1,1°С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им.Срезневского

Детали: В частности, 1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1°С, что на 1,1°С, что выше прежнего рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

Отмечается, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним: 

  • 3-4 апреля в Украине прогнозируют холодный воздух. Температура воздуха составит всего +6+11 градусов, на юге и местами в центральных областях +10+13 градусов.

Украинская правда

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Темы: Киевпогода
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