Апрель в Киеве начался с температурного рекорда

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля среднесуточная температура была выше предыдущего рекорда на 1,1°С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им.Срезневского

Детали: В частности, 1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1°С, что на 1,1°С, что выше прежнего рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

Отмечается, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним: