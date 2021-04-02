На выходных в Украине пройдут дожди

В выходные в Украине прогнозируют дожди и небольшое снижение температуры воздуха.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "В субботу в течение дня в Украине максимальная температура воздуха составит всего +6+11 градусов, на Юге и местами в центральных областях +10+13 градусов. Дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории – существенные осадки маловероятны".

Фото Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье ночью столбики термометров могут кое-где опуститься до 0-2 градусов мороза, днем ​​в большинстве областей Украины ожидается +6+12 градусов, пройдут дожди.

4 апреля на Западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины – местами небольшой дождь. Ночью и утром 4 апреля на Юге, а днем ​​на юго-востоке – Запорожье, Донецкая область – возможны сильные ливни.

Фото Укргидрометцентр

В Киеве на выходных будет прохладно. В субботу ночью 0-3 градуса тепла, днем ​​+6+10 градусов, без осадков.

В воскресенье ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​+7+9 градусов, небольшой дождь.