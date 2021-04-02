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Киевлянин ударил в лицо полицейскую в метро: грозит до 5 лет тюрьмы

Пятница, 2 апреля 2021, 14:45

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который на станции метро в Киеве несколько раз ударил в лицо полицейскую; суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Подозреваемый - 41-летний житель столицы, имеет погашенную судимость за корыстные преступления (кража с проникновением в жилище). Сейчас по ходатайству прокурора суд отправил его под круглосуточный домашний арест".

 

Детали: Инцидент произошел вечером 30 марта на станции метро "Шулявская". Дежарная сержант полиции получила сообщение от контроллера, один из пассажиров перепрыгнул через турникет, нарушая при этом правила пользования метрополитеном и направился к эскалатору.

Полицейская установила нарушителя и попросила его покинуть помещение станции метро. В ответ на это мужчина начал агрессивно вести себя и нецензурно ругаться, после чего ударил полицейскую в лицо.

Женщина-правоохранитель на момент потеряла равновесие, но пыталась успокоить нарушителя и вывести со станции метро. Однако последний, находясь уже на эскалаторе, нанес полицейской еще несколько ударов кулаком в лицо.

После этого злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на станции метро "Крещатик".

В результате инцидента полицейская получила закрытую черепно - мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга.

За совершенное подозреваемому киевлянину грозит до 5 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киевполицияпрокуратура


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