Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Винницкая область усиливает карантин

Пятница, 2 апреля 2021, 14:50
Винницкая область усиливает карантин

С 3 по 12 апреля в Винницкой области усиливают карантинные мероприятия под запрет попали кинотеатры, учебные заведения, театры, проведение развлекательных мероприятий.

Источник: пресс-служба Винницкой ОГА

Дословно: "На территории области с 00.00 часов 3 апреля до 00.00 часов 12 апреля 2021 вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры".

Детали: В частности, в указанный период запрещается:

  • проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;
  • проведения культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;
  • прием детей в детских заведениях оздоровления и отдыха;
  • деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
  • проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
  • посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Предпринимателям рекомендовали отправить работников в режим дистанционной работы.

В случаях нарушения карантина деятельности учреждений будут приостанавливать до исправления нарушений.

В частности, в случае:

  • отсутствие маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, в т.ч. перед входом в помещение заведения;
  • отсутствии обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, закрывающие нос и рот, но не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;
  • обслуживание покупателей без одетых средств индивидуальной защиты;
  • отсутствии обеспечения централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные урны.

Украинская правда
Темы: Винницкая областькарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
Все новости...
Реклама: