Винницкая область усиливает карантин

С 3 по 12 апреля в Винницкой области усиливают карантинные мероприятия под запрет попали кинотеатры, учебные заведения, театры, проведение развлекательных мероприятий.

Источник: пресс-служба Винницкой ОГА

Дословно: "На территории области с 00.00 часов 3 апреля до 00.00 часов 12 апреля 2021 вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры".

Детали: В частности, в указанный период запрещается:

проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;

проведения культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;

прием детей в детских заведениях оздоровления и отдыха;

деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Предпринимателям рекомендовали отправить работников в режим дистанционной работы.

В случаях нарушения карантина деятельности учреждений будут приостанавливать до исправления нарушений.

В частности, в случае: