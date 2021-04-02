Винницкая область усиливает карантин
Пятница, 2 апреля 2021, 14:50
С 3 по 12 апреля в Винницкой области усиливают карантинные мероприятия под запрет попали кинотеатры, учебные заведения, театры, проведение развлекательных мероприятий.
Источник: пресс-служба Винницкой ОГА
Дословно: "На территории области с 00.00 часов 3 апреля до 00.00 часов 12 апреля 2021 вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры".
Детали: В частности, в указанный период запрещается:
- проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;
- проведения культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;
- прием детей в детских заведениях оздоровления и отдыха;
- деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Украинская правда