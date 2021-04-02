Винницкая область усиливает карантин

С 3 по 12 апреля в Винницкой области усиливают карантинные мероприятия под запрет попали кинотеатры, учебные заведения, театры, проведение развлекательных мероприятий.

Источник: пресс-служба Винницкой ОГА

Дословно: "На территории области с 00.00 часов 3 апреля до 00.00 часов 12 апреля 2021 вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры".

Детали: В частности, в указанный период запрещается: