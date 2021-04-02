Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Германии заметно усилилась поддержка жесткого локдауна

Пятница, 2 апреля 2021, 16:24

Немецкое население все больше поддерживает введение жестких ограничительных мер в связи с ростом числа инфекций.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Так, 47% опрошенных высказались за усиление существующего режима локдауна.

В то же время лишь 30% респондентов высказываются за смягчение или отмену ограничений.

17% считают, что ограничения должны оставаться такими, какие они есть.

Две недели назад в аналогичном опросе YouGov лишь 30% высказались за усиление локдауна.

Стремление к более жестким мерам становится еще более четким, когда речь идет об общегосударственных ограничениях на выход из дома ночью. 56% поддерживают такое ограничение, 37% - против него. Чем старше респонденты, тем больше у них симпатий к ограничениям на выход.

Темы: ГерманияCovid-2019коронавируслокдаун


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден поговорил с Зеленским

Киевщина усилила карантин

В зоне ООС умер солдат из Винницкой области

Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации

Из-за мутаций коронавируса Украину ожидают более сложные испытания – Радуцкий

Сыну покойного Кернеса от отца досталось 30 миллионов наличными

Все новости...
Германия
Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты
Второй по величине город Германии вводит ночной комендантский час
Координатор правительства Германии призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2"
Последние новости
18:23
Пока Байден разговаривал с Зеленским, Путин позвонил Лукашенко
18:22
Разговор Байдена и Зеленского длился почти час – Ермак
18:11
Гривня ослабла на закрытии межбанка
17:58
Тихановскую внесли в список причастных к терроризму в Беларуси
17:50
В первом квартале украинский экспорт в Британию вырос на 38% – посол
17:39
Столичные перевозчики с понедельника уменьшат количество маршруток 
17:34
фотоФСБ заявляет, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"
17:30
Индекс S&P 500 достиг исторического рекорда
17:28
Байден поговорил с Зеленским
17:19
Киевщина усилила карантин
Все новости...