В Германии заметно усилилась поддержка жесткого локдауна

Немецкое население все больше поддерживает введение жестких ограничительных мер в связи с ростом числа инфекций.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Так, 47% опрошенных высказались за усиление существующего режима локдауна.

В то же время лишь 30% респондентов высказываются за смягчение или отмену ограничений.

17% считают, что ограничения должны оставаться такими, какие они есть.

Две недели назад в аналогичном опросе YouGov лишь 30% высказались за усиление локдауна.

Стремление к более жестким мерам становится еще более четким, когда речь идет об общегосударственных ограничениях на выход из дома ночью. 56% поддерживают такое ограничение, 37% - против него. Чем старше респонденты, тем больше у них симпатий к ограничениям на выход.