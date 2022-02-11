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Локдауна из-за "Омикрона" в Украине не будет – Ляшко

Пятница, 11 февраля 2022, 08:25
Локдауна из-за Омикрона в Украине не будет – Ляшко
Виктор Ляшко, фото Дмитрия Ларина. УП

Заболеваемость Covid-19, в том числе и штаммом "Омикрон", растет, однако число госпитализированных не увеличивается, поэтому в Минздраве не планируют самого строгого карантина - "локдауна".

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Полтавской областной государственной администрации 10 февраля

Прямая речь: "Я давно говорил: локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, который предусматривает введение "красного уровня" эпидемической опасности, который вводит дополнительные ограничения именно для невакцинированных людей.

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При наличии вакцины и свободного доступа к вакцинам, наличии выбора вакцины говорить о локдауне неуместно. Нужно приходить, вакцинироваться – и вообще забывать о карантинных ограничениях, что уже демонстрируют ряд европейских стран.

Догоняем вакцинацию до должного уровня – хотя бы 70-80% – и забываем о карантинных ограничениях".

Детали: Ляшко подчеркнул, что растет количество случаев, но не госпитализаций.

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Он также выразил мнение, что Украина уже проходит пик этой волны эпидемии.

Напомним: В последние два дня в Украине подтверждается более 41 тысячи заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаруживают в Киеве и Одесской области.

По показателям 9 февраля Украина была по заболеваемости Covid на 15 месте в мире и на 9 в Европе, а по смертности – на 9 месте в мире и на 5 в Европе.

Алена Рощенко, УП
Темы: локдаункарантинЛяшко ВикторОмикрон
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