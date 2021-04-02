Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ заявляет, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"

Пятница, 2 апреля 2021, 17:34
ФСБ заявляет, что задержала на Алтае агента украинских националистов
скрин-шот с видео ФСБ

ФСБ утверждает, что задержала в Алтайском крае РФ россиянина, который якобы по заданию украинской националистической организации планировал взорвать мечеть в Барнауле.

Источник: ТАСС

Дословно: "В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти".

Детали: ФСБ опубликовала видео, на котором задержанный якобы сознается в преступных планах. Будто бы первым его заданием было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. Затем якобы ему дали на выбор несколько вариантов уничтожения этих объектов - поджог или подрыв. Он выбрал последнее.

В ФСБ утверждают, что "Этническое национальное объединение" было создано для координации действий националистов Украины, Беларуси и России и ведет пропагандистскую работу в Telegram, Instagram и "ВКонтакте".

В ходе обысков у задержанного якобы изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

"Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог либо иные устрашающие население действия", - говорится в сообщении ФСБ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: националистыРосcияФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
националисты
В оккупированном Крыму планируют "национализировать" имущество матери Гетманцева
Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW
Предприятия олигархов перешли к Минобороны: как "Укрнафта" и "Мотор сич" стали государственными
Последние новости
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
Все новости...
Реклама: