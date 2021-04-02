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ФСБ заявляет, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"

Пятница, 2 апреля 2021, 17:34
скрин-шот с видео ФСБ

ФСБ утверждает, что задержала в Алтайском крае РФ россиянина, который якобы по заданию украинской националистической организации планировал взорвать мечеть в Барнауле.

Источник: ТАСС

Дословно: "В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти".

Детали: ФСБ опубликовала видео, на котором задержанный якобы сознается в преступных планах. Будто бы первым его заданием было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. Затем якобы ему дали на выбор несколько вариантов уничтожения этих объектов - поджог или подрыв. Он выбрал последнее.

В ФСБ утверждают, что "Этническое национальное объединение" было создано для координации действий националистов Украины, Беларуси и России и ведет пропагандистскую работу в Telegram, Instagram и "ВКонтакте".

В ходе обысков у задержанного якобы изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

"Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог либо иные устрашающие население действия", - говорится в сообщении ФСБ.

Темы: националистыРосcияФСБ


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