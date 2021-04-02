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Столичные перевозчики с понедельника уменьшат количество маршруток 

Пятница, 2 апреля 2021, 17:39
Столичные перевозчики с понедельника уменьшат количество маршруток 

С 5 апреля на столичные дороги выйдут не все маршрутки из-за введения новых правил перевозки.

Источник: председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "С понедельника автобусы выйдут на линию, но думаю, что не в полном объеме, потому что мы столкнулись сейчас с проблемой, связанной с пропусками для наших водителей. Оперативно заказали спецпропуска для своих работников, но, к сожалению, пока не получили информации, будут они у нас или нет. Надо, чтобы наши механики, наши сотрудники смогли добраться на работу".

Детали: По словам Моисеенко, многие водители отказываются выходить на маршруты со следующей недели. В частности, из-за того, что киевляне будут пытаться попасть в салоны без специальных пропусков, а значит конфликтов не избежать. В то же время, если перевозить граждан с нарушениями, то будут штрафы.

"Мы постараемся выпустить максимально большое количество подвижного состава на маршруты, но надо учитывать такие вот причины", – сказал он.

Моисеенко напомнил, что с 3 апреля на 15 маршрутах будет поднят стоимость проезда с 8 до 10 гривен.

Напомним:

  • Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков на проезд в общественном транспорте столицы во время локдауна, который стартует 5 апреля.
  • В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

Темы: транспортКиевкарантин
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