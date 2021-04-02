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Наезд авто и выстрелы у Капитолия в США: ранены 3 человека, в том числе полицейские

Пятница, 2 апреля 2021, 21:37

Полиция Капитолия сообщила о трех госпитализированных в результате инцидента, который произошел у капитолийского комплекса.

Об этом полиция Капитолия рассказала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Полиция Капитолия отвечает на сообщение, что кто-то въехал на авто в двух офицеров полиции Капитолия на пункте подъезда к северной баррикаде вдоль авеню Конституции. Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое были госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.

 
AP

По данным NBC News, инцидент произошел со стороны здания Сената США. По данным источников телеканала в правоохранительных органах, автомобиль не остановился несмотря на баррикаду и въехал в двух офицеров полиции, ранив их. Затем из машины выскочил человек с ножом и нанес ранения одному из полицейских. Офицеры полиции выстрелили в него в ответ.

Известно, что один из офицеров полиции получил серьезные ранения.

О мотиве нападающего ничего не известно.

Ранее американские СМИ сообщали, что Капитолий закрыли на вход и выход из-за "внешней угрозы безопасности" после сообщений о выстрелах в этом районе.

Напомним, Капитолий США находится под повышенной охраной после того, как сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в здание, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям, включая полицейского.

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Темы: США
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