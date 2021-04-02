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Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник

Пятница, 2 апреля 2021, 21:44
Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник

Совет национальной безопасности и обороны на одном из ближайших заседаний рассмотрит ситуацию в сфере здравоохранения.

Источник: информированный источник УП, осведомленный относительно вопроса подготовки заседания

Детали: По данным источника УП, на заседании 2 апреля среди прочего обсуждался вопрос неудовлетворительной ситуации, связанной с ходом вакцинации украинцев от коронавируса.

Было решено посвятить вопросу ситуации в сфере здравоохранения, в том числе и вопросу вакцинации, отдельное заседание СНБО. Дата такой встречи еще не определена.

Что предшествовало: 2 апреля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором ввели санкции против топ-десятки украинских контрабандистов. Традиционного брифинга секретаря СНБО после заседания в этот раз не было.

Украинская правда

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Темы: СНБОМинздраввакцинация
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