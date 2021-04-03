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В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью

Суббота, 3 апреля 2021, 02:37

В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.

Источник: DW

Детали: Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилья только по одному или вдвоем.

А в самом портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.

Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усиленно, нарушителям грозит штраф.

Предыстория:

  • В Германии темпы распространения коронавируса в марте достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна.
  • Сенат Гамбурга принял решение о введении комендантского часа в этом городе-земле со 2 апреля.

Темы: Германиякарантинкоронавирус


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