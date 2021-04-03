В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью
Суббота, 3 апреля 2021, 02:37
В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.
Источник: DW
Детали: Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилья только по одному или вдвоем.
А в самом портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.
Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усиленно, нарушителям грозит штраф.
Предыстория:
- В Германии темпы распространения коронавируса в марте достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна.
- Сенат Гамбурга принял решение о введении комендантского часа в этом городе-земле со 2 апреля.