В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью

В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.

Источник: DW

Детали: Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилья только по одному или вдвоем.

А в самом портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.

Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усиленно, нарушителям грозит штраф.

Предыстория: