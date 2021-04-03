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В Италии начал действовать строгий пасхальный локдаун

Суббота, 3 апреля 2021, 11:10
В Италии начал действовать строгий пасхальный локдаун

Италия в субботу ввела строгий трехдневный локдаун в попытке предотвратить всплеск случаев заболевания COVID-19 на Пасху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Все регионы сейчас относятся к "красной зоне", это означает, что в них действует высокий уровень ограничений в то время, как страна борется с третьей волной коронавируса, фиксируя примерно 20 000 новых случаев в день.

Передвижения с некритической целью запрещены, но людям позволили разделить пасхальную трапезу дома с двумя взрослыми из других домохозяйств. Все второстепенные магазины закрыты, а кафе и рестораны обслуживают на вынос.

Церкви также открыты, но прихожанам приказали посещать службы в их собственных регионах.

Правительство Италии также объявило, что развернет 70 000 дополнительных полицейских по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение правил локдауна.

Второй год подряд Папа Франциск будет провозглашать свое пасхальное послание к пустой площади Святого Петра.

После праздничных выходных в разных регионах Италии будут действовать ограничения или "оранжевой зоны", или "красной зоны" до конца месяца.

В общей сложности более 110 328 человек умерли от от коронавируса в Италии, было зарегистрировано 3,6 миллиона подтвержденных инфекций.

1 апреля Италия зарегистрировала 23 634 новых случая и 501 смерть.

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Темы: Италиякарантин
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