Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Италии начал действовать строгий пасхальный локдаун

Суббота, 3 апреля 2021, 11:10

Италия в субботу ввела строгий трехдневный локдаун в попытке предотвратить всплеск случаев заболевания COVID-19 на Пасху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Все регионы сейчас относятся к "красной зоне", это означает, что в них действует высокий уровень ограничений в то время, как страна борется с третьей волной коронавируса, фиксируя примерно 20 000 новых случаев в день.

Передвижения с некритической целью запрещены, но людям позволили разделить пасхальную трапезу дома с двумя взрослыми из других домохозяйств. Все второстепенные магазины закрыты, а кафе и рестораны обслуживают на вынос.

Церкви также открыты, но прихожанам приказали посещать службы в их собственных регионах.

Правительство Италии также объявило, что развернет 70 000 дополнительных полицейских по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение правил локдауна.

Второй год подряд Папа Франциск будет провозглашать свое пасхальное послание к пустой площади Святого Петра.

После праздничных выходных в разных регионах Италии будут действовать ограничения или "оранжевой зоны", или "красной зоны" до конца месяца.

В общей сложности более 110 328 человек умерли от от коронавируса в Италии, было зарегистрировано 3,6 миллиона подтвержденных инфекций.

1 апреля Италия зарегистрировала 23 634 новых случая и 501 смерть.

Темы: Италиякарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Уровень госпитализаций не превышен только в трех областях – Минздрав

Признали недействительными выборы на третьем участке, где проигрывал Вирастюк

Антирекорды в Киеве: более 2 тысяч случаев COVID и 50 смертей

Зеленский подпишет указ о вакцинации населения – Данилов

В Украине и Киеве антирекорды новых случаев COVID

На Донбассе за сутки 21 обстрел, ранены двое военных и гражданский

Все новости...
Италия
80 российских дипломатов в Италии занимаются шпионажем – СМИ
Служил в генштабе и имеет больного ребенка: СМИ рассказали об итальянце, шпионившем для РФ
Италия выдворяет подозреваемого шпиона России, в МИД вызван посол
Последние новости
12:36
Правительство уволило члена наблюдательного совета Ощадбанка
12:30
Уровень госпитализаций не превышен только в трех областях – Минздрав
12:11
Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm
12:09
Стало известно, какие отрасли получили больше возмещения НДС в 2020
11:36
Признали недействительными выборы на третьем участке, где проигрывал Вирастюк
11:10
В Италии начал действовать строгий пасхальный локдаун
10:54
Полицейский умер после тарана автомобиля у Капитолия США
10:39
Антирекорды в Киеве: более 2 тысяч случаев COVID и 50 смертей
09:48
Президент Аргентины, привитый российской вакциной, заразился коронавирусом
09:13
В КГГА пожаловались полиции на "дельцов", продающих пропуска на транспорт
Все новости...