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Уровень госпитализаций не превышен только в трех областях – Минздрав

Суббота, 3 апреля 2021, 12:30

Уровень госпитализации больных COVID-19 сейчас не превышен только в трех областях Украины.

Источник: данные Минздрава

Детали: В норме уровень госпитализаций должен составлять не более 60 человек на 100 тысяч населения.

По состоянию на 3 апреля этот показатель не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Самый высокий уровень госпитализаций в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

 

По состоянию на субботу, к "красному" уровню эпидемической опасности Минздрав относит 11 регионов: город Киев, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую и Черниговскую области.

"Желтой" остается только Херсонская область. Остальные области – на "оранжевом" уровне.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав


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