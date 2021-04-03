На Черниговщине военный-контрактник совершил самоубийство

Военный контрактной службы учебного центра "Десна", что в Черниговской области, совершил самоубийство.

Источник: Учебный центр "Десна" им. князя Ярослава Мудрого

Дословно: "С грустью сообщаем, что вчера утром один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169-й Учебный центр, совершил самоубийство, выстрелив в голову из АК-74".

Детали: В учебном центре отметили, что военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный.

Сообщается, что пуля для рокового выстрела была у военного с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались.

Причина такого поступка – неизвестна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.

В учебном центре отметили, что сообщают о происшествии только на следующий день по просьбе родственников погибшего.