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Кулеба доложил главе ОБСЕ об обострении на Донбассе и наращивание войск РФ

Суббота, 3 апреля 2021, 18:29
Кулеба доложил главе ОБСЕ об обострении на Донбассе и наращивание войск РФ
Гибридные войска РФ на Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в телефонном разговоре с действующей руководительницей ОБСЕ главой МИД Швеции Анн Линде обсудил обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму и наращивание войск РФ вблизи границ Украины.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов", - заявил глава МИД .

Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.

В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и накопления российских войск у украинских границ.

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Темы: войнаДонбассКулеба ДмитрийОБСЕ
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