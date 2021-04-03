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Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел – РосСМИ

Суббота, 3 апреля 2021, 22:47
Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел – РосСМИ
Иллюстрация Shutterstock

Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: ТАСС пишет о сгорании спутника "Космос-2525" со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В то же время на сайте North American Aerospace Defense Command и на страницах NORAD в Twitter и Facebook таких данных нет.

РИА Новости приводит другой источник информации – специализированный сайт space-track.org.

Причины схода с орбиты СМИ не сообщают, также нет и комментариев Министерства обороны России по этому поводу.

Справка: Аппарат "Космос-2525" запустили в марте 2018 года. После запуска он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Под общим названием "Космос" СССР, а затем и Россия запускали спутники связи, а также научные и военные спутники, прототипы космических кораблей.

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Темы: космос
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