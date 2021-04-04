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Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород

Воскресенье, 4 апреля 2021, 09:41
Минздрав сертифицировал произведенный на Запорожстали кислород

Министерство здравоохранения Украины сертифицировало произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород в качестве лекарственного средства для медицинского применения.

Источник: генеральный директор предприятия Александр Мироненко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кислород, произведенный на "Запорожстали", сертифицирован Минздравом как лекарственное средство для медицинского лечения! Не вдаваясь в подробности насколько непросто было пройти все круги бюрократического ада, скажу только - оно того стоит".

Детали: По его словам, первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" уже отправлены в городские больницы Запорожья.

Мироненко добавил, что медицинский кислород для предприятия не является предметом получения дохода, поэтому больницам его передают бесплатно.

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Темы: МинздравкоронавирусЗапорожье
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