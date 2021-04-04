Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород

Министерство здравоохранения Украины сертифицировало произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород в качестве лекарственного средства для медицинского применения.

Источник: генеральный директор предприятия Александр Мироненко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кислород, произведенный на "Запорожстали", сертифицирован Минздравом как лекарственное средство для медицинского лечения! Не вдаваясь в подробности насколько непросто было пройти все круги бюрократического ада, скажу только - оно того стоит".

Детали: По его словам, первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" уже отправлены в городские больницы Запорожья.

Мироненко добавил, что медицинский кислород для предприятия не является предметом получения дохода, поэтому больницам его передают бесплатно.

Знать больше: Как дышится Украине при COVID-19. Какова реальная ситуация с кислородом в больницах, и что не так с закупкой концентраторов